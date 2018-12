27-åring dømt til tolv års fengsel for nettovergrep mot 49 jenter

NTB Innenriks

Nettbaserte overgrep mot barn er et økende problem og kan ha store skadevirkninger for de fornærmede, mener Borgarting lagmannsrett. Retten har derfor kommet til at den nå 27 år gamle mannen må dømmes til en «straff av betydelig lengde», men kommer likevel til en straff som er tre og et halvt år kortere enn da saken gikk for tingretten.

Flere av overgrepene han er domfelt for, er sidestilt med samleie, ifølge tiltalen mot mannen. Han er domfelt etter hele tiltalen for en lange rekke seksuelle nettovergrep mot til sammen 49 jenter. De yngste av de fornærmede var elleve år, mens de eldste var 15 år gamle da forholdene fant sted.

I flere av sakene har mannen hevdet han hadde intime bilder og filmer av de fornærmede, og han truet med å publisere dem på nettet hvis jentene ikke gjorde som han ba om. Flere av punktene i tiltalen beskriver hvordan han forledet jentene til å gjøre som han ønsket, selv om de ga uttrykk for at de ikke ville.

Alle forholdene fant sted på forskjellige internettbaserte chattetjenester, hvor mannen så på og gjorde opptak gjennom webkamera. Han er derfor også dømt for besittelse og produksjon av overgrepsmateriale.

27-åringen ble pågrepet allerede for fire og et halvt år siden. Han har fått rundt tre år i strafferabatt for den lange saksbehandlingstiden, samt for å ha erkjent straffskyld etter tiltalen. Borgarting lagmannsrett poengterer også at han under tingrettsbehandlingen kom med en uforbeholden unnskyldning til de fornærmede i saken.

Da saken gikk i tingretten, ble 27-åringen dømt til å betale jentene til sammen 2,4 millioner kroner i oppreisningserstatning. Denne delen av dommen ble ikke anket og er derfor rettskraftig avgjort.

