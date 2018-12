Oslo Børs videre ned

NTB Innenriks

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,85 milliarder kroner i løpet av tirsdagen.

Det er oljerelaterte aksjer som drar børsen ned. Equinor faller 1,1 prosent til 188,35 kroner etter en omsetning på 870 millioner kroner.

Telenor faller 1,7 prosent, og oljeserviceselskapet Subsea 7 faller 1,9 prosent. Taperen blant de mest omsatte er Aker BP som faller 3,3 prosent.

Vinneren er XXL som stiger 5,75 prosent samme dag som selskapet i en børsmelding opplyste at toppsjef Ulf Bjerknes seg etter elleve måneder i selskapet. Selskapet opplyser videre at XXL har vært altfor aggressive med tilbudspriser og ikke tilpasset seg og fulgt opp prisstrategiene godt nok, særlig i Norge.

Det andre lyspunktet er Storebrand som stiger 2,3 prosent.

Også på de viktigste europeiske børsene var det klar nedgang tirsdag. FTSE 100-indeksen i London falt 0,8 prosent, mens CAC 40 i Paris svekket seg 0,6 prosent og DAX 30 i Frankfurt 0,2 prosent.

På de amerikanske børsene startet tirsdagens handel med en oppgang på Dow Jones med 0,7 prosent, mens Nasdaq økte 0,5 prosent.

Nordsjøolje ble ved børsslutt torsdag omsatt for 57,6 dollar fatet på spotmarkedet, mens amerikansk lettolje selges for 47,6 dollar fatet. Det tilsvarer et fall på vel 3 prosent i løpet av dagen.

(©NTB)