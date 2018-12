Norge er verdens nest mest likestilte land

NTB Innenriks

Likestillingsbarometeret, som først ble omtalt av VG, er gjort av World Economic Forum og tar for seg likestillingssituasjonen i 149 land. Landene får en samlet poengsum – på mellom 0 og 1 – satt sammen av hvor mange poeng de oppnår innen fire områder: økonomisk deltakelse og muligheter, utdannelsesnivå, helse og overlevelse, samt politisk deltakelse.

Norge og Island har i flere år innehatt de to topplasseringene, med unntak av 2016, da Finland gikk forbi Norge. Finnene ligger i år på fjerde plass, rett bak Sverige, som inntar den siste pallplasseringen.

De øvrige landene på topp-ti-listen er Nicaragua, Rwanda, New Zealand, Filippinene, Irland og Namibia. De sju første landene på listen er de eneste som oppnår en poengsum på mer enn 0,8, noe som indikerer at landene er mer enn 80 prosent likestilt. Dersom et land hadde oppnådd perfekt likestilling, ville poengsummen blitt 1.

Norges score er 0,835 og tilsier altså at vi er 83,5 prosent likestilt. Innen utdanning oppnår både Norge og Island 0,999 poeng. Likevel er vi bare på 41. plass i denne kategorien ettersom en lang rekke land får full pott og 1 poeng.

Helse er det området der det er minst som skiller verdens land, noe som gjør at Norge med en poengsum på 0,972 havner på en 95. plass. Innen politikk er vi på tredjeplass med en poengsum 0,563.

(©NTB)