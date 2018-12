Frp svært skuffet over egen regjerings ulvevedtak

NTB Innenriks

Frps rovdyrpolitiske talsmann Terje Halleland mener regjeringen nå har valgt å se bort fra ulveforliket.

– Jeg synes dette vedtaket er svært skuffende. Man velger nå å se helt bort fra ulveforliket som et bredt flertall på Stortinget inngikk. Vi vil med dette ligge langt over bestandsmålene, og jeg har full forståelse for at folk i områdene med mye ulv vil reagere kraftig på dette, sier han.

Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen, har regjeringen besluttet at kun Slettåsflokken skal tas ut.

– Det er bare én konklusjon man kan trekke av dette: Om det er sånn at loven står i veien for at ulveforliket skal oppfylles, ja da må vi få endret loven. Det vil jeg ta initiativ til, sier Halleland.

