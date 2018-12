Bombedømt 18-åring utvises fra Norge

NTB Innenriks

Det skriver Nettavisen, som har fått tilgang på vedtaket fra Justisdepartementet.

Den 18 år gamle russiske statsborgeren ble pågrepet på Grønland 8. april 2017 etter å ha laget en eksplosiv innretning hjemme, som han så satte ut på Grønland.

I vedtaket står det at «PST mener utlendingen utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. PST mener han er radikalisert, at han sympatiserer med ISIL og at han har et tankesett som tilsier at han støtter bruk av vold for å oppnå politiske mål.»

Videre står det at PST vurderer det som sannsynlig at han i fremtiden vil komme til å begå «lignende, og mer alvorlige andlinger enn det han ble pågrepet for 8. april 2017», at han flere ganger er observert sammen med sentrale personer i det ekstreme islamistiske miljøet i Oslo, og at PST mener han «har Norge i sitt fiendebilde».

Vedtaket skriver også at 18-åringen har forklart at han hadde en bombe i pose da han ble pågrepet.

18-åringen er nå internert på Trandum inntil domstolene har ferdigbehandlet saken.

