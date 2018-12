Advokat Harald Stabell døde lørdag, 71 år gammel

NTB Innenriks

Harald Stabell etterlater seg kone, lagdommer Anne-Mette Dyrnes, tre barn og barnebarn. Stabell var en av Norges mest kjente og respekterte advokater.

Vi har sett ham i forsvarerrollen for Per Kristian Orderud, Lars-Erik Andersen (Nokas-saken), Arne Treholt, Terje Bogen, mulla Krekar, Lars Lillo-Stenberg, Gerd-Liv Valla og Ivar Henriksen – for å nevne noen.

Politisk sto Stabell til venstre, og på 1970-tallet var han aktiv i AKP (m-l).

I løpet av karrieren har han også vært dommerfullmektig og arbeidet i Arbeidstilsynet ved Universitetet i Oslo.

Den siste tiden hadde han egen advokatpraksis med Heidi Holter som advokatassistent. Harald Stabell var medlem i Den Norske Advokatforening.