Semitraileren i Røyken på veien igjen

NTB Innenriks

Føreren, en mann i 60-årene fra Latvia, kom seg uskadd ut. Han kjørte forbi et innkjøring forbudt-skilt i morgentimene. Kjøretøyet tok med seg autovernet på veien og hang delvis utfor brua. Den svenskregistrerte traileren var lastet med 15 tonn stål, får NTB opplyst.

Politiet fikk melding om utforkjøringen klokka 8.36. De bestilte tungberger for å få traileren opp igjen, og rundt tre og en halv time senere hadde kjøretøyet alle hjul på veien.

– Semitraileren skal ha kommet fra Hurumveien og svingt inn Follestadveien, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt til Drammens Tidende.

Flere av hjulene hang i løse lufta på utsiden av brua, og det måtte brukes luftputer for å heve hengeren for å få dratt den opp.

Boten betalt

Politiet ila sjåføren en bot etter hendelsen. Boten er betalt, opplyser operations manager Thormod Bjørnland hos NTex, som eier semitraileren, til Østlandets Blad.

Han sier videre at sjåføren hadde to GPS-er med seg, som begge viste at han skulle kjøre den veien.

– Nå skriver vi en avviksrapport og tar en prat med sjåføren om hva som har skjedd. Alle våre biler i Norden har kontrollpunkt på GPS-ene, og der vil denne veien nå bli lagt inn som ikke kjørbar vei, slik at dette ikke skjer igjen, sier Bjørnland.

Forbudt

Drammens Tidende skriver at det ikke er første gang trailere setter seg fast på denne veien. Årsaken er som oftest at utenlandske trailere som skal til Røyken Næringspark, kjører på GPS.

Ved innkjøringen til Follestadveien, der traileren sto fast, er det tydelig skiltet innkjøring forbudt. Det er også satt opp et stort skilt som forteller på både norsk og engelsk at det ikke er lov til å kjøre på denne veien for å komme til næringsparken.

(©NTB)