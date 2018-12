Kongelig jul på Kongsseteren

NTB Innenriks

De siste årene har kronprinsfamilien vekslet mellom å feire jul på Kongsseteren, Skaugum og familiens i Uvdal. I år blir det jul sammen med kongeparet på Kongsseteren, opplyser Slottet til NTB.

Kongsseteren er kongeparets private eiendom og ligger på Voksenkollen i Oslo.

Første juledag vil hele kongefamilien være til stede under gudstjenesten i Holmenkollen kapell.

I tiden før jul vil kronprinsesse Mette-Marit besøke arrangementet Vårt Nabolag på Dikemark Asylmottak søndag 16. desember. Vårt Nabolag er en festival som har som mål og styrke båndet mellom asylsøkere og de som bor i nabolaget, ifølge kongehuset.no.

Dagen etter besøker kronprinsessen og kronprins Haakon foreningen For Fangers Pårørende. Arrangementet er et førjulstreff for barn, unge og voksne som har et familiemedlem som sitter i fengsel.

Dronning Sonja har i mange år gjennomført førjulsvisitt ved en institusjon eller hos en organisasjon som ikke til vanlig får kongelige gjester. I år vil dronning besøke barnesenteret på Ullevål sykehus fredag 21. desember.

