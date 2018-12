Eriksen Søreide vil satse på energi og sjøfart i India

NTB Innenriks

– Allerede i år ventes India å bli verdens femte største økonomi. De går forbi Storbritannia og Frankrike. De er verdens største demokrati. For oss er det en kjempeviktig samarbeidspartner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Hun lanserte fredag en ny versjon av Norges India-strategi, ti år etter den første.

– Det har skjedd ganske mye på ti år, både i India og i verden. Det vi gjør nå er å lansere en ny og oppdatert strategi som både videreutvikler en del gamle partnerskap og introduserer en del nye, sier hun.

Blant de nye er satsing på hav og et samarbeid om å styrke flernasjonalt samarbeid.

– Statsministeren reiser til India i januar og da er disse temaene på dagsorden, sier utenriksministeren.

Hun peker også på mødre- og barnehelse og forskning og teknologi som viktige samarbeidsområder for Norge og India.

For næringslivet trekker regjeringen spesielt fram to mål: At norsk næringsliv skal få større andeler i Indias energimarkeder og i de havbaserte næringene. Blant annet vil regjeringen øke norsk sjømateksport til India.

– Denne strategien er svært velkommen. Det vi har oppnådd de siste ti årene er bare en liten del, toppen av isfjellet for å bruke en metafor fra denne delen av verden. Det som ligger under, frister, sa Indias ambassadør Krishan Kumar under lanseringen fredag.

Shipping og elektriske ferger

Strategidokumentet slår fast at India med sin raskt voksende økonomi vil bli et viktig marked for norske maritime bedrifter og peker blant annet på samarbeid om LNG-shipping og LNG-infrastruktur. LNG er en engelsk forkortelse for flytende naturgass.

India er også interessert i å satse på miljøvennlig nærskipsfart, både langs kysten og i elvetransport, noe som også er i vinden i Norge.

Kraftproduksjon

Den indiske regjeringen har satt seg mål om et grønt skifte. Dermed kan norsk kompetanse innenfor kraftproduksjon, nett og kraftomsetning bli nyttig, mener Utenriksdepartementet.

– Ambisjoner om en overgang til renere energiformer skaper nye muligheter for norsk næringsliv innenfor gass-, vann-, sol- og vindkraft. Norske selskaper har betydelige muligheter til å ta markedsandeler i en fremvoksende økonomi som India, heter det i strategien.

For å oppnå målene, vil regjeringen legge til rette for samarbeid både politisk, i næringslivet og på forskningsfeltet.

Miljø

India har en avgjørende rolle i å løse globale miljøutfordringer, konstaterer regjeringen.

– Vi har gode erfaringer med å samarbeide med India når det gjelder klima. De var tidlig ute med å ratifisere Parisavtalen og med vedtak om å forby bruk av engangsplast, påpeker Eriksen Søreide overfor NTB.

Hun konstaterer at Norge og India deler begge ønsker om å bevare og styrke internasjonalt samarbeid og sikre en verden styrt av regler, ikke minst når det gjelder internasjonal handel. De to landene ønsker begge å sikre seg en plass i FNs sikkerhetsråd i 2021–2022.

