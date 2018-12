Eriksen Søreide vil satse på energi og sjøfart – i India

NTB Innenriks

Fredag legger Utenriksdepartementet fram sin nye India-strategi. Her skisserer utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) opp hvordan hun mener Norge kan dra nytte av – og være til hjelp for – verdens tredje største økonomi.

– Indias geopolitiske rolle, befolkningens størrelse, landets lange kystlinje og ikke minst en sterkt voksende økonomi gjør India i økende grad til en global premissleverandør og en stadig viktigere partner for Norge, skriver Eriksen Søreide i strategidokumentet.

For norsk næringsliv peker regjeringen spesielt ut to mål:

* Norsk næringslivs markedsandeler av Indias energimarkeder skal økes

* Norsk næringslivs markedsandeler i Indias havbaserte næringer skal økes

Shipping og sjømat

Strategidokumentet slår fast at India med sin raskt voksende økonomi vil bli et viktig marked for norske maritime bedrifter.

– Eksisterende og potensielle samarbeidsområder er LNG-shipping, LNG-infrastruktur og nye teknologier for skipsfart. India er interessert i bruk av miljøvennlig nærskipsfart, både langs kysten og i elvetransport, skriver UD.

I tillegg påpeker regjeringen at sjømateksporten til India i dag er begrenset, og at man ønsker å øke den.

Kraftproduksjon

Den indiske regjeringen har satt seg mål om et grønt skifte. Dermed kan norsk kompetanse innenfor kraftproduksjon, nett og kraftomsetning bli nyttig, mener UD.

– Ambisjoner om en overgang til renere energiformer skaper nye muligheter for norsk næringsliv innenfor gass-, vann-, sol- og vindkraft. Norske selskaper har betydelige muligheter til å ta markedsandeler i en fremvoksende økonomi som India, heter det i strategien.

For å oppnå målene, vil regjeringen legge til rette for samarbeid både politisk, i næringslivet og på forskningsfeltet.

Miljø

Andre punkter i strategien går ut på at regjeringen ønsker å bidra til at «India begrenser utslippene sine og oppfyller forpliktelsene sine under Parisavtalen». I tillegg vil Norge bidra til å redusere den marine forsøplingen i landet.

Økt samarbeid innenfor forskning, høyere utdanning og global helse trekkes også fram.

(©NTB)