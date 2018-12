NTB Innenriks

De ansatte fikk beskjeden på et allmøte torsdag, skriver Fædrelandsvennen.

Bakgrunnen er at det er gjort investeringer i fabrikken for å kunne produsere mer. Samtidig har salget ikke økt like mye som budsjettert, særlig gjelder det salg til USA.

– Dermed har lageret svulmet opp og binder så mye kapital at vi er nødt til å redusere omfanget. Det betyr også redusert produksjon inntil lageret har nådd et økonomisk forsvarlig nivå, sier fabrikksjef Olaf Grimsmo.

