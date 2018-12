Volkswagen-kjøpere må melde seg innen nyttår

NTB Innenriks

Det er det tyske forbrukerrådet VZBV som etterlyser norske bilkjøpere som er berørt av dieselsaken, til et gruppesøksmål mot Volkswagen. Fristen er satt til 31. desember, opplyser det norske Forbrukerrådet.

– Er du en av bileierne og ønsker å kreve kompensasjon av Volkswagen på grunn av dieselsaken, bør du klage innen nyttår. Vi har gjort det enklere for deg ved å oversette skjemaet, slik at du vet hva du kan gjøre, sier Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog.

Høsten 2015 innrømmet Volkswagen (VW) at selskapet hadde installert programvare i 11 millioner dieselbiler som førte til at bilene viste kunstig lave utslipp ved testing. Siden er millioner av biler tilbakekalt, og VW har gått med på å betale milliarder i bøter og som kompensasjon til bilkjøpere.

Så langt har «dieselgate» kostet VW i alt 27 milliarder euro i bøter, juridiske utgifter og tilbakekjøp og tilbakekalling av kjøretøy.

Siden utslippsskandalen ble avslørt hos VW, har en rekke andre bilprodusenter blitt etterforsket.

