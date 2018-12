Opptur for andre dag på rad på Oslo Børs

NTB Innenriks

Med gårsdagens oppgang på 1,36 prosent og dagens opptur på 1,17 prosent er fallet fra mandag på 2,43 prosent innhentet og vel så det.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,13 milliarder kroner onsdag, noe som er relativt beskjedent.

Equinor var mest omsatt, 607 millioner kroner, og kursen steg med 0,7 prosent til 198,15 kroner. Dagens vinner blant de mest omsatte var Marine Harvest, der kursen gikk opp 2,8 prosent.

Yara som steg 4 prosent tirsdag, fortsatte oppturen med en kursoppgang på 1,8 prosent. Ellers økte Telenor med 1,4 prosent. Aker BP gikk opp 0,4, mens Subsea 7 økte med 1,5 prosent.

Blant de mest omsatte tirsdag var det få selskaper som falt vesentlig i verdi. Ett unntak var Norwegian Finans Holding som falt 1,4 prosent, noe som gjorde selskapet til dagens taper.

Ved børsene i Frankfurt og Paris var bildet enda mer positivt enn i Oslo. DAX 30 i Frankfurt steg 1,8 prosent, CAC 40 i Paris økte hele 2,4 prosent, mens FTSE 100 i London gikk opp 1,4 prosent.

På de amerikanske børsene startet onsdagens handel med en liten nedgang på Nasdaq med 0,2 prosent, mens Dow Jones økte med 0,3 prosent.

Nordsjøolje ble ved børsslutt onsdag omsatt for 61,3 dollar fatet på spotmarkedet, mens amerikansk lettolje selges for 52,5 dollar fatet. Det er 50 cent høyere for nordsjøolje og 30 cent mer for amerikansk lettolje siden tirsdag ettermiddag. Oljeprisene er likevel rundt 25 dollar lavere enn de var i begynnelsen av oktober i år.

