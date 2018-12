Listhaug vil ha nye innstramminger i innvandringspolitikken

NTB Innenriks

– Innvandringspolitikken er en av våre mest sentrale saker, hvor det er helt nødvendig med stramme tøyler, sier Listhaug til VG.

Hun angriper også FNs migrasjonspakt som hun sier kan gjøre det enklere med familiegjenforening.

– For Frp er dette helt uaktuelt. Vi mener vi bør stramme inn ytterligere når det gjelder familiegjenforening: Du bør kunne norsk og kunne forsørge de familiemedlemmene du skal hente til Norge.

– Vi skal selv bestemme hvor mange og hvilke flyktninger som skal få komme til Norge, fortsetter Listhaug.

Hun medgir på spørsmål fra VG at det kan bli vanskelig å få KrF med på innstramminger.

– Nå skal vi sondere og eventuelt forhandle. Men jeg tror alle vet at innvandrings- og integreringspolitikk er et av de viktigste områdene for Frp.

Hun legger til at de var villige til et kompromiss om 3.000 kvoteflyktninger neste år fordi nivået på asylinnvandringen og familiegjenforeninger for tiden er lavt.

Ved utgangen av november var det kommet snaut 3.000 asylsøkere til Norge. I tillegg har Utlendingsdirektoratet gitt tillatelse til 10.200 familieinnvandrere i år, viser nye tall som ble publisert onsdag. Det er rundt 500 færre asylsøkere og nesten 5.000 færre familieinnvandrere enn til samme tid i fjor.

Listhaug sier videre at hun vil reforhandle EØS-avtalen.

– Vi vil reforhandle for å fjerne de store ulempene fri arbeidsinnvandring gir, spesielt fra Øst-Europa. Vi bør reforhandle at man fritt kan reise rundt å jobbe og motta mange av ytelsene i landet du reiser til, sier Frp-nestlederen til VG.

(©NTB)