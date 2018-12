Michelle Obama kommer til Norge neste år

NTB Innenriks

Hun er aktuell med boka «Min historie» («Becoming») og har turnert med samtaleserien «Becoming: An Intimate Conversation with Michelle Obama». 11. april er hun på plass i Oslo Spektrum.

– Jeg er derfor veldig glad for at vi kan forlenge turneen neste år – og fortsette samtalene med enda flere. Jeg kan nesten ikke vente med å fortsette diskusjonene som har vært så meningsfulle for meg- og forhåpentligvis for mange andre, sier hun.

Publikum vil få høre Obamas refleksjoner om både private og offentlige opplevelser som har formet henne. Fra hennes oppvekst i Chicago, balansen mellom karrieren og rollen som mor, og hennes år i Det hvite hus i Washington.

(©NTB)