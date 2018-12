Kran på plass ved den havarerte fregatten

NTB Innenriks

– Rambiz kom på plass tirsdag morgen. Den er i gang nå med å trekke løftekjettinger. Det er gode arbeidsforhold, sier kommunikasjon Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

Arbeidet med forberedelsene til løftingen av havaristen ble stanset i helgen på grunn av været, og kranlekteren ble kjørt til land.

Forsvarsmateriell og Forsvaret vil etter hvert publisere informasjon om den videre framdriften for bergingen av Helge Ingstad og når løftingen kan starte. Tidligste tidspunktet for heving av fregatten er blitt anslått til 25. desember.

VG skriver at politiets etterforskere tirsdag fikk sikkerhetsklarering fra Politidirektoratet for å gå inn i det elektroniske materialet fra fregatten. Tidligere har Forsvaret allerede klarert politiets teknikere for å arbeide med elektroniske spor.

Fregatten KNM Helge Ingstad har ligget i Hjeltefjorden i Hordaland etter at den kolliderte med oljetankeren Sola TS torsdag 8. november.

