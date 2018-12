Fredsprisutstillingen offisielt åpnet

NTB Innenriks

Årets nobelprisvinnere, Mukwege og Nadia Murad ble tildelt årets Nobels fredspris for sin kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter. Dette er også temaet i den nye utstillingen, som har fått tittelen Kroppen som slagmark.

Det er den spanske fotografen Cristina de Middel som har tolket årets tema, og hun har fulgt begge de to prisvinnerne over en periode.

I sin tale under prisseremonien i Oslo rådhus mandag, oppfordret to de fredsprisvinnerne til handling fremfor ord. Dette kan publikum etterkomme i forbindelse med utstillingen. Det er nemlig lagt opp til at publikum kan signere en oppfordring til Riksadvokaten om å straffeforfølge forbrytelser i kampen mot seksuell vold i krig.

Publikum kan overvære utstillingen fra og med onsdag 12. desember. Murad forlot landet tidlig tirsdag morgen og var dermed ikke til stede under åpningen. Utstillingen vil vare til og med 24. november 2019.

