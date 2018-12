Bolig i Halden brenner ned, eldre par til sykehus

NTB Innenriks

Meldingen om brannen kom inn klokka 1.02 om at det var full fyr i huset i Hovsveien. Brannvesenet var på stedet 20 minutter senere og startet utvendig slukking av boligbrannen, men bygningen var helt overtent.

– Status nå er at huset er totalskadd, det vil brenne ned, men det er ikke fare for spredning til nabohus, og det jobbes fremdeles med slukking på stedet. De to som bor i huset, kom seg ut. Det er et eldre par i 70-åra, og mannen har fått brannskader. Skadeomfanget for øvrig er ikke kjent. De tas hånd om på traumemottak, sier operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt til NTB klokka 1.45.

I tillegg til de to beboere ble tre personer evakuert fra et nabohus, for sikkerhets skyld.

– Årsaken til brannen er ikke kjent ennå. Vi jobber på stedet nå, snakker med folk der, prøver å innhente det vi kan av opplysninger, og så vil vi følge opp på dagtid, sier Skaftnes.

