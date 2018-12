Marianne Borgen topper Oslo SVs liste foran lokalvalget

NTB Innenriks

Valget på Oslo SVs nominasjonsmøte mandag kveld var enstemmig. Fylkesleder og gruppeleder i bystyret Sunniva Holmås Eidsvoll (35) er valgt som nummer to, mens Omar Samy Gamal (26) fra Hauketo fikk tredjeplassen. Gamal er rådgiver i Norsk Vann og tidligere leder for NITO Studentene.

– De siste fire årene har vi gjort store politiske grep for en grønnere og mer rettferdig by. Men fortsatt lever vi i den byen i Norge med flest fattige familier, og jeg er klar for å kjempe i fire nye år for utjevning og rettferdig fordeling, sier Marianne Borgen.

Sunniva Holmås Eidsvoll fremholder at Oslo SV går til valg sterkere enn på over 20 år med over 2.800 medlemmer.

– Høyresiden i regjeringen fører en politikk for økte forskjeller og økt forurensning. I Oslo går vi stikk motsatt vei med SV i byråd, sier hun.

Oslo SV har i dag tre av 59 representanter i bystyret i hovedstaden.

(©NTB)