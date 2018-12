NTB Innenriks

Forslaget vil få flertall når det kommer til avstemning i Stortinget mandag kveld, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I dag er det en øvre grense på 1.300 dager eller fem år for å motta pleiepenger.

Stortingsrepresentant Tore Storehaug i KrF sier at flere familier frykter å bruke opp tidskvoten sin. Han bekrefter at KrF vil stemme for å oppheve tidskvoten for foreldre med alvorlig syke barn.

