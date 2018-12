NTB Innenriks

Meldingen om brannen kom like før klokka 11 mandag formiddag, og nødetatene rykket ut til boligfeltet. Det er ikke fare for at brannen skal spre seg til andre bygninger.

– Det søkes nå med røykdykkere i boligen etter en person nummer to som er savnet etter brannen, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NRK.

Ifølge politiet er pårørende er varslet.

