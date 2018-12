Mann bevisstløs etter knivstikking i Oslo sentrum

NTB Innenriks

De fikk melding om hendelsen i Prinsens gate klokken 3.40. Personen som ringte inn, opplyste at en person var knivstukket og bevisstløs. Mannens skadeomfang er ukjent.

Politiet er på stedet og forsøker å få klarhet i hendelsesforløpet.

– Vi er bevæpnet, da det kan være snakk om at et våpen har blitt brukt, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB klokken 3.50. Videre forteller operasjonslederen at de har store styrker på stedet.

– Vi er på stedet og prater med vitner og melder, samtidig leter etter spor og sjekker overvåkingskameraer.

Kriminalteknikere er også på tur til stedet.

– Dette kan raskt være snakk om en veldig alvorlig sak, sier Jøkling.