Fylkestingssal utvidet for 12 millioner kroner ett år før fylket blir lagt ned

– Det spesielle er at denne salen vil bli brukt om lag en gang i året, som sete for det nye fylkestinget i Vestland. Da er det meningsløst å bevilge penger til en slik utvidelse, all den tid lokale hotell utvider kapasiteten til kongresser og konferanser. Disse hotellene kan også tilby overnatting, sier Venstre-representant Alfred Bjørlo i fylkestinget til VG.

Han var blant dem som stemte imot vedtaket, som nå skaper misnøye i den lokale hotellnæringen.

– Jeg hadde nok brukt pengene på noe mer fornuftig, som turisme. Istedenfor å bruke 12 millioner kroner og kanskje ha et fylkesting én gang i året i Leikanger, så finnes det alternativ flere steder med egnede møtelokale for et større fylkesting, sier hotelldirektør Sigurd Kvikne i Kvikne Hotel til NRK.

Gruppelederen for fylkestinget forsvarer vedtaket og mener salen trenger oppussingen.

– Salen vil selvsagt ikke kun bli brukt én gang i året. Salen er jevnlig i bruk i dag. Det er ingen grunn til å tro at dette ikke vil øke fremover, sier fylkesvaraordfører og gruppeleder Åshild Kjelsnes for Ap i dagens fylkesting.

Hun mener det er viktig med en stor sal med en slik kapasitet.

