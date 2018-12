Undersøkelse: Frp-ere mer negative til KrF

NTB Innenriks

– Etter den høsten som har vært, med beskyldninger mellom de to partiene, er det ikke et veldig godt forhold. KrF har veldig ulik politikk fra Frp. Derfor er det ikke unaturlig at det er konflikter mellom de to partiene, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Undersøkelsen er gjennomført via SMS-er til 2.475 Frp-tillitsvalgte på fylkes- og lokallagsnivå, og av dem har 693 svart. Det er ikke noen representativ meningsmåling, men undersøkelsen gir et innblikk i holdningene på Frp-grasrota, ifølge NRK.

