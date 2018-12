Regjeringen urolig over forbrukslån – kaller inn bankene

NTB Innenriks

Det er finansminister Siv Jensen (Frp), justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og forbrukerminister Linda Hofstad Helleland (H) som inviterer til møtet.

Regjeringen har over lengre tid sett med uro på utviklingen i forbrukslånsmarkedet. Kredittkortlån og andre typer forbrukslån kan være nyttige produkter, men det er en rekke eksempler på at enkeltpersoner får problemer som følge av for store opptak av forbruksgjeld, heter det i en pressemelding.

Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å få markedet for forbrukslån til å fungere bedre.

– Nå ønsker de tre ministrene å høre hvordan bankene som låneytere, og som samfunnsaktører, ivaretar ansvaret de har for å opptre på en samfunnsnyttig og bærekraftig måte, opplyser regjeringen.

Disse er invitert til møtet: DNB, Bank Norwegian, Santander Consumer Bank, Monobank, Finans Norge, Finansieringsselskapenes forening, Finans Norge, Finanstilsynet og Forbrukerrådet.

