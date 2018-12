Bombesiktets leilighet undersøkes

NTB Innenriks

Mannen i begynnelsen av 40-årene ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en sprengladning onsdag ble sendt til politihuset på Ski. Mannen selv nekter kjennskap til saken.

Lokalt politi var fredag kveld ved siktedes bolig sammen med bombegruppa, brannvesenet og helsevesenet. Frykt for at den siktede på noe vis hadde satt opp noen feller førte til et stort oppbud fra nødetatene.

–Øst politidistrikt med bistand fra bombegruppa gjennomfører undersøkelser på siktedes adresse. Aktuelle beboere er varslet. Undersøkelsens vil pågå utover kvelden og natten, skriver Øst politidistrikt i en melding fredag kveld.

Naboer var evakuert, og et stort område rundt boligblokka var sperret av. Sent fredag kveld opplyste politiet at de evakuerte beboerne fikk flytte tilbake.

Kjenning av politiet

– Vi visste hvem som sto bak bombetrusselen torsdag kveld, og han ble formelt siktet da. Vi kunne imidlertid ikke gå ut med noe før han ble pågrepet. Det skjedde nå i ettermiddag, sier politiadvokat John Skarpeid til NTB.

Mannen er godt kjent av politiet fra tidligere, blant annet for trusler mot politi og domstol, opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding fredag ettermiddag. Til NRK sier Skarpeid at mannen tidligere har drevet med tagging av domstolen på Romerike og politistasjonen der tidligere i år.

Lik historie

I 2008 ble den samme mannen også pågrepet etter en hendelse der han i fire timer forskanset seg og truet med å sprenge seg selv og en bil i luften utenfor Lørenskog lensmannskontor. Han ble pågrepet og i bilen fant politiet bensin, gassflasker og andre eksplosjonsfarlige kjemikalier.

– Navnet til vedkommende dukket tidlig opp i politiets etterforskning onsdag, og det ble satt inn store ressurser for å finne ham. Han ble pågrepet i en udramatisk aksjon ved Skedsmo senter i Akershus, skriver politiet.

Etter hendelsen i 2008 ble mannen undersøkt av rettspsykiatriske eksperter som konkluderte med at han var tilregnelig.

Nekter skyld

Skarpeid forteller at den siktede mannen har fått oppnevnt advokat John Christian Elden som forsvarer. Elden opplyser til NTB at den siktede ikke har erkjent forholdet.

– Dette er en gammel klient som har et vanskelig forhold til politiet. Han erkjenner ikke å ha noe med denne bomben å gjøre, sier Elden til NTB.

Han legger til at politiet så langt ikke har lagt fram noen håndfaste bevis som kobler klienten til bomben og sier klienten vil motsette seg varetekt dersom det blir aktuelt over helgen.

Fengslingsmøte mandag

Den siktede vil bli framstilt for varetekt i Follo tingrett mandag klokka 13.00, opplyser politiet.

– Nå må politiet sikre det som sikres kan. Vi kan ikke nå utelukke at det er flere involverte, men vi har ingen andre mistenkte i saken, sier Skarpeid.

Han sier politiet vil gå fram med varsomhet når som de skal gå inn på de stedene som den siktede har disponert.

Politiet har undersøkt ulike moduspersoner som de mistenkte kunne stå bak forsendelsen til politistasjonen onsdag. Den ble blant annet analysert av skrifteksperter og undersøkt for DNA. Politiet har ikke oppgitt hva som ledet til pågripelse av mannen.