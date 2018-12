Krekars italienske advokat ber om utsettelse

NTB Innenriks

Dommerne skal som noe av det første som skjer når retten settes, ta stillingen til kravet fra advokat Enrica Franzini, skriver ABC Nyheter.

– Jeg vil be om at rettssaken utsettes, opplyser advokaten i en epost til avisa.

Siden oktober har mulla Krekar, hvis egentlige navn er Najmuddin Faraj Ahmad, ventet på at Utlendingsdirektoratet skal gi ham reisedokumenter slik at han kan vitne i terrorrettssaken i den italienske byen Bolzano, melder TV 2.

Rettssaken mot Krekar i Italia er blitt utsatt en rekke ganger, nå sist 9. oktober. Han ble pågrepet i Norge i november 2015 i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi under opprullingen av et angivelig terrornettverk i Italia. Våren 2016 ble han imidlertid løslatt fra fengsel.

I forbindelse med en utleveringsbegjæring fra Italia ble Krekar på nytt fengslet 24. november 2016, men ble umiddelbart løslatt seks dager senere da italienerne overraskende trakk begjæringen. Siden har han vært ikke vært fengslet i saken.

Krekar er tiltalt for terrorplanlegging og for å ha ledet nettverket Rawti Shax, som skal ha tilknytning til ekstremistgruppa IS. Ifølge Krekars norske advokat, Brynjar Meling, finnes det ingen organisasjon som har planer om terror eller andre ønsker, annet enn å bli et lovlig kurdisk, politisk parti.

