Kevin Hart blir Oscar-vert

NTB Innenriks

– I årevis har jeg blitt spurt om jeg noensinne kommer til å lede Oscar-utdelingen, og mitt svar har alltid vært det samme. Jeg sa at det ville være en opplevelse for livet for meg, og at det vil skje når det er meningen at det skal skje, skriver Hart på Instagram under bildet av en Oscar-pris.

Videre skriver han at det ærefulle oppdraget har vært en drøm lenge.

– Å få slutte meg til rekken av legendariske verter som har prydet den scenen, er utrolig. Jeg vet at mamma smiler fra øre til øre nå, fortsetter komikeren og takker for all støtte han har fått. Samtidig lover han å gjøre neste års utdeling spesiell.

Den 91. Oscar-utdelingen finner sted 24. februar.

Hart overtar etter Jimmy Kimmel, som har vært vert i to år. Fjorårets utdeling hadde det laveste seertallet noensinne, og filmakademiet har lovet endringer før den kommende utdelingen.