Harberg (H) mener det står respekt av Solbergs erkjennelse

– Jeg skjønner at det kommer kritikk mot regjeringen for manglende informasjon om nye planer og mål for gjennomføringen av tiltakene. Jeg er derfor svært fornøyd med at statsministeren var så tydelig i høringen om at dette burde vært meldt tilbake til Stortinget på en bedre måte, sa Harberg i debatten om objektsikring der opposisjonen har fremmet mistillitsforslag mot regjeringen.

Han siterte deretter statsministeren som i den åpne høringen om objektsikring i kontroll- og konstitusjonskomiteen sa at Stortinget burde vært informert tidligere, tydeligere og mer samlet, noe hun på vegne av regjeringen tok selvkritikk på.

– Det er en erkjennelse det står respekt av. Statsministerens uttalelser viser at hun tar Stortinget på alvor, sa Harberg.

Nestlederen i kontroll- og konstitusjonskomiteen avsluttet sitt innledende innlegg med å kritisere opposisjonen som han mener er mer opptatt av et politisk spill enn sakens alvor.

Utgangspunktet for onsdagens debatt er kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av Riksrevisjonens knusende rapport som konkluderte med at regjeringens mangelfulle arbeid med objektsikring har vært «svært alvorlig». Det er den sterkeste ordlyden Riksrevisjonen kan komme med.

