Au pair-saken skal behandles i Høyesterett

NTB Innenriks

Horn og hans kone ble først dømt til fem måneders fengsel av Oslo tingrett. Ekteparet anket til Borgarting lagmannsrett, som dømte dem til 90 dagers fengsel i tillegg til inndragelse på 186.000 kroner.

De to ble dømt for å ha gitt falsk forklaring til offentlige myndigheter, samt for flere brudd på utlendingsloven. Nå har anken sluppet gjennom ankeutvalget, og skal behandles i Høyesterett.

– Det er naturligvis et steg i riktig retning at lagmannsretten reduserte straffen fra tingretten med 40 prosent, men vi er uenig med lagmannsrettens lovanvendelse og straffeutmåling, sa Ragnar Horns advokat Svein Holden etter at dommen falt i lagmannsretten.

– Ble lurt

Saken dreier seg om at ekteparet Horn i to år hadde flere au pairer, blant dem to filippinske søstre. Siden det kun er lov med én, hadde et vennepar oppgitt til Utlendingsdirektoratet at den ene søsteren skulle være hos dem.

Ifølge de to au pairenes bistandsadvokat, Gunhild Vehusheia, skal de to ha blitt lurt til å tro at de skulle jobbe som au pairer i Norge, men endt som grovt underbetalte hushjelper.

41 kroner timen

I en rapport som Vehusheia la fram i tingretten skal au pairene ha jobbet elleve timer på hverdagene, fire timer hver lørdag og to timer hver søndag for familien. Dette for 41 kroner timen.

Da saken var oppe i tingretten, hevdet Horn at han ble brukt som en «posterboy» for alt som er galt med au pair-ordningen. Begge to erkjente seg skyldige, men har vært uenige i straffeutmålingen.

(©NTB)