Horn og hans kone ble i lagmannsretten dømt til tre måneders fengsel i juli.

Saken dreier seg om at ekteparet Horn i to år hadde flere au pairer, blant dem to filippinske søstre. Siden det kun er lov med én, hadde et vennepar oppgitt til Utlendingsdirektoratet at den ene søsteren skulle være hos dem.

De sto tiltalt for brudd på utlendingsloven og falsk forklaring mot offentlig myndighet.

