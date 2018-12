KrFs skjebnelandsmøte setter avtrykk i språket

NTB Innenriks

Ordet «skjebnelandsmøte» ble årets ord i 2018 fulgt av «grottegutt», «sosionomisere» og «plogging», skriver Språkrådet i en pressemelding tirsdag.

– Bruken av ordet skjebnelandsmøte viser hvor avgjørende hendelsen var, ikke bare for Kristelig Folkeparti (KrF) som parti, og Knut Arild Hareide som partileder, men også for veien videre i styringen av Norge. Det er ikke første gangen «skjebne» blir brukt som førsteledd i et sammensatt ord for å gi ordet tyngde, men vi kan trygt si at det sjelden har vært mer dekkende enn i dette tilfellet, sier seniorrådgiver Dagfinn Rødningen i Språkrådet.

Årets ord kan være et nyord eller et ord eller uttrykk som har særlig preget det siste året. Kandidatene i 2018 spenner over ulike områder av samfunnslivet, men flere av ordene, som «plogging» og «matredder», viser at miljøspørsmål er høyt oppe i manges bevissthet. Kåringen gjøres av Språkrådet i samarbeid med professor Gisle Andersen ved Norges handelshøyskole (NHH).

– Kreative nydannelser er gjerne kombinasjoner av ord som passer godt sammen – være seg lydmessig eller betydningsmessig. De kan også signalisere motsetninger, noe som gjør dem interessante og lette å legge merke til. Eksempler på det er «grottegutt», «gladbobler» og «fattigdomslykke», sier professor Andersen.

