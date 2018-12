Høie vil ikke dele abort-utredning med opposisjonen

NTB Innenriks

Opposisjonen på Stortinget reagerte i forrige uke på at statsminister Erna Solberg (H) ikke fortalte Stortinget at Helsedepartementet hadde vurdert endringer i abortloven – som en direkte følge av KrFs debatt om hvilken regjering partiet skulle søke samarbeid med.

Nå oppfordrer Støre regjeringen til å vise kortene.

– Jeg utfordrer Solberg og Høie til å legge fram utredningen av mulige endringer i abortlovens paragraf 2 c, som Høie har fått fra sitt embetsverk, sier Støre til NTB.

Onsdag kommer Høie til Stortinget for å svare for seg i en interpellasjonsdebatt om abortloven.

– Prøvd å dekke over

To ganger har statsministeren vært i Stortinget denne høsten for å svare på spørsmål om abortloven. Hver gang, på spørsmål fra blant andre SV og Ap, insisterte hun på at hun svarte som Høyres leder og understreket at det ikke var noe arbeid på gang i regjeringen for å endre abortloven.

Torsdag bekreftet Høie at han tidlig i KrFs interne prosess fikk juristene i departementet til å se på de juridiske konsekvensene av å imøtekomme KrFs krav.

Støre sier at han ikke vil kritisere Høie for å ha brukt embetsverket.

– Men Solberg har helt åpenbart prøvd å dekke over at det har skjedd. Kun etter at vi har spurt direkte to ganger, fikk vi bekreftet at embetsverket ble satt til å jobbe med abortloven, sier Støre.

– Nå mener jeg Høie bør ta neste skritt og vise oss notatet. Det kan være nyttig for oss andre som står i denne debatten, legger han til.

Råd og innspill

Men Høie har ingen planer om å imøtekomme oppfordringen fra Ap-lederen. I en SMS via fungerende kommunikasjonsdirektør Andreas Keus sier Høie til NTB:

– Regjeringen ønsker i all hovedsak å praktisere meroffentlighet fordi vi ønsker å være åpne om vårt arbeid. Samtidig må en statsråd kunne be embetsverket om råd og innspill i løpende debatter og saker, uten at mediene og andre skal ha rett på innsyn i alle interne dokumenter. Slik var det også da Støre var helseminister.

