Politiet meldte om brannen klokken 23.05 tirsdag kveld. Nødetatene er på stedet.

– Det er to boenheter her. Vi har oversikt over flere av beboerne, men ikke alle. Vi jobber med å få oversikt nå, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt til NTB.

Brannvesenet jobber med slukkingen av det Bech beskriver som åpne flammer.

– Det er fare for spredning til den andre boenheten, tilføyer han.

