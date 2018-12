Betew nekter å forklare seg for retten

NTB Innenriks

– Han har ikke noe med denne saken å gjøre og har derfor heller ikke noe mer å meddele, sier Betews forsvarer, advokat Marius Dietrichson, til NTB.

Han poengterer at Metkel Betew nekter straffskyld etter tiltalen for drapsforbund og forsøk på overlagt drap sammen med Bandidos-topp Lars Harnes mot Imran Saber. Han hevder den omfattende kontakten med Harnes handlet om narkotika og personlige forhold.

– Han og Saber er gamle bekjente, og han har ikke noe uoppgjort med Saber. Han har forklart seg i to tidligere rettsmøter og har ikke noe mer å tilføye, sier Dietrichson.

Nekter straffskyld

Både Harnes og Betews svarte benektende på spørsmålene om straffskyld etter hvert som statsadvokat Geir Evanger leste punktene i tiltalen. Ankesaken deres begynte i Borgarting lagmannsrett i Oslo tirsdag formiddag.

Påtalemyndigheten mener Betew hyret Harnes for å drepe Imran Saber, som tidligere har gått under kallenavnene «Onkel Skrue» og David Toskas «finansminister». Alle tre er kjente skikkelser i det kriminelle miljøet i Oslo.

Evanger erkjente at politiet ikke har klart å finne noe annet motiv for drapsplanene enn at Betew handlet på oppdrag fra andre.

– Tolket i verste mening

– Jeg er frikjent av tingretten for drapsforbund og drapsforsøk, og jeg ser ikke noen annen utgang nå heller. Jeg ser fram til å nyte livet med kona og å kjøre motorsykkel neste sommer, sier Harnes til TV 2 tirsdag.

Harnes ble overvåket av politiet under hele seks turer til garasjeanlegget under boligområdet der Saber bor. I oppbevaringsrommet under setet på mopeden hadde han et ladd skytevåpen påmontert lyddemper da han ble pågrepet i garasjen. Han hevder hensikten var å skremme Saber i forbindelse med en konflikt som en venn av ham var involvert i.

– Jeg var i den garasjen for å komme til enighet med Saber, for å løse et problem på vegne av en bekjent. Alt er tolket i verste mening. Ikke på grunn av det jeg har gjort nå, men fordi jeg er den jeg er, sier han til TV 2.

