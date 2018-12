Snøføre i Oppland mandag kveld – mer hvitt i vente tirsdag

NTB Innenriks

– I lavlandet er nedbøren kommet som regn, i høyden som snø. På fylkesvei 250 Torpa-Vingromsåsen i Oppland er det kommet 20–25 centimeter. Temperatur rundt 0. Kjør forsiktig i overgangene fra bar vei til snødekt vei, tvitrer Vegvesenet.

Det er mer snø i vente mange steder tirsdag, melder Yr.no. Det blir mest i Møre og Romsdal, der det kommer omkring 30–50 centimeter i høyden. Resten av uka kommer det enda mer.

– Det ligger an til at vi kan få snø over det ganske land, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til Nettavisen.

– Vi venter temperaturer i Sør-Norge fra null til minus 10 grader. Det er ikke den tørre og kalde lufta fra øst som kommer, men subpolar luft fra nord. Den er mer fuktig, og dermed er det utsikter for snø, utdyper meteorologen.

På Østlandet ventes det snøfall i perioden fredag til lørdag.

– Vi får håpe den blir liggende, men om det blir en hvit jul, tør jeg ikke si, sier Fagerlid.

