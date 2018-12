Fremdeles kritisk for 52-åring i voldssaken i Fyllingsdalen

NTB Innenriks

Politiet bekrefter at det ikke er noen endring i 52-åringens tilstand, og at de vil be Kripos om å bistå i etterforskningen av saken, skriver Bergens Tidende.

– Vi har foreløpig bare snakket med Kripos, som nå driver og avklarer hvem de kan sende. Vi sender en formell bistandsanmodning i løpet av mandag, sier politiadvokat Kristine Knutsen-Berge til avisen.

52-åringen ble mandag kveld forrige uke funnet blødende i et skogholt nær Fyllingsdalen kirke i Bergen. Skadene viste seg å være alvorligere enn først antatt, og tirsdag kom meldingen om at mannen var kritisk skadd.

Fire menn sitter varetektsfengslet etter hendelsen, siktet for grov vold eller medvirkning til det. Ingen av dem erkjenner straffskyld.

Ifølge politiet er det ikke snakk om blind vold, men at det skal være en relasjon mellom den fornærmede og de siktede. Politiet har flere teorier om voldshendelsen, en av dem at det har vært en konflikt mellom offeret og en av de siktede, ifølge Bergensavisen.

(©NTB)