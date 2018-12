Søket etter savnet 18-åring i Trondheim gjenopptatt – bankkort og mobil funnet

NTB Innenriks

Fredag ble det funnet gjenstander i havneområdet Brattøra i Trondheim som kan knyttes til Jacobsen.

– Vi har funnet pass, bankkort og det vi tror er hans mobiltelefon. Det ble funnet inntil en bygning, og det kan virke som om det har ligget der en stund. Det ble funnet av en tilfeldig person som oppholdt seg i området, sier Per Christian Stokke i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Letingen etter 18-åringen fortsetter så lenge det er lyst lørdag.

Funnstedet er utgangspunktet for søket som ble satt i gang i 9-tiden lørdag, opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Brannvesenet bistår i søket med båt og dykkere, mens Røde Kors bistår med båt og søk på land.

18-åringen fra Skaun ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake etter en tur til Trondheim sentrum lørdag 17. november.

Politiet har tidligere opplyst at han skal ha vært på en fest sammen med noen andre ungdommer denne lørdagskvelden. De har forklart at de skilte lag for å gå hjem tidlig på morgenen søndag.

Jacobsen og kameratene skal ha vært på et hotellrom og drukket øl, har vennene sagt i politiavhør. Da de skilte lag, skal 18-åringen ha sagt at han skulle finne en buss for å komme seg hjem til Skaun, men den gikk først på formiddagen.

18-åringen er elev ved Orkdal videregående skole. Han ble meldt savnet av foreldrene som han bor sammen med i Eggkleiva i Skaun kommune søndag 18. november.

Den siste sikre observasjonen politiet har, er fra et kamera som fanget opp den savnede ved Fjordgata 46 klokken 5.39 på morgenen søndag 18. november, opplyste politiet mandag denne uken.

(©NTB)