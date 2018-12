Over 300 norske arbeidsplasser i leketøysbutikker står i fare

NTB Innenriks

– Det har ikke lykkes oss å gjøre Top-Toy lønnsom i nåværende form, og derfor må vi nå endre fundamentet for virksomheten ved å forenkle og optimalisere de sunne delene av selskapet, sier Top-Toy-sjef Per Sigvardsson til den danske avisen Børsen, ifølge Dagens Næringsliv.

Konsekvensene av konkursbeskyttelsen kan i verste fall bety at over 300 ansatte i Norge mister jobben. Top-Toys virksomhet i Norge, som består av butikkene Toys R Us og BR-leker, hadde i starten av 2017 over 330 ansatte, skriver avisen.

I USA og flere andre steder i verden har Toys R US stengt eller solgt alle sine butikker. I USA har opp mot 33.000 jobber blitt rammet.

