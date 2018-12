Dykkere fra Sjøforsvaret på plass ved KNM Helge Ingstad

NTB Innenriks

Pressevakt Sven Halvorsen i Forsvaret sier til NTB at et team reiste ut til Stureterminalen lørdag formiddag for å forberede en dykkeroperasjon.

– Jeg kan bekrefte at de faktisk allerede nå har startet dykkeroperasjonen, som er ett av flere tiltak for å forberede heving av fregatten, sier han ved 12-tiden.

Fregatten ligger på grunn i Hjeltefjorden i Øygarden etter at den kolliderte med oljetankeren Sola TS torsdag 8. november. Foreløpig er det fortsatt uklart når arbeidet med selve hevingen av fregatten kan starte.

– Det er mye teknisk rundt dette som må klargjøres, og jeg vil ikke spekulere på når vi kan begynne med selve bergingen, sier Halvorsen.

Forsvaret opplyser lørdag at KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet.

