Etterforskningen ferdig - rettssaken mot Frode Berg starter trolig på nyåret

NTB Innenriks

– Etterforskningen er ikke rent formelt avsluttet ennå, men det kom fram i retten fredag at etterforskerne har gjort alt de trenger og gjøre, og at det nå kun gjenstår papirarbeid før saken kan oversendes domstolen. Papirarbeidet skal sluttføres i løpet av desember, sier den russiske forsvareren til Frode Berg, Ilja Novikov, til NTB.

Det var sannsynlig at det russiske sikkerhetspolitiet, FSB, ville opplyse retten fredag formiddag at saken var oversendt eller skulle oversendes domstolen allerede nå. Men fortsatt gjenstår altså en del avsluttende formalia før saken kan sendes byretten i Moskva for beramming.

Erfaringsmessig vil det ta en måneds tid fra retten mottar saken til den kommer opp til behandling.

– Vi regner derfor med at den vil bli behandlet i januar eller februar, sier Novikov.

Under fengslingsmøtet fredag formiddag ble Frode Berg som ventet varetektsfengslet i ytterligere to måneder – og vil dermed ha sittet i Lefortovo-fengslet i Moskva i nesten 14 måneder. Onsdag til uka er det ett år siden Berg ble pågrepet i Moskva og siktet for spionasje mot Russland.

– Han er utmattet etter å ha sittet i fengsel uten aktivitet og tilstrekkelig med frisk luft, men nå tror han at alt dette skal få en avslutning, sier Novikov.