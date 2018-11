Ender blir nødslaktet etter brann i andefjøs

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om brannen kl. 4.25 natt til fredag.

– Noen av kyllingene puster tungt, det renner fra neseborene og de har irriterte øynene. Så vi må dessverre avlive dem, sier veterinær Trude Hegle til Smaalenenes Avis.

Hun legger til at noen av endene er kvikke og raske, men at de likevel må avlives fordi det vil ta for lang til å opprette et godt miljø for dem.

Brannen startet i et fyringsanlegg på baksiden av fjøset og spredte seg til takkonstruksjonen og flisen i andefjøset, hvor det var 4.000 ender.

Politiet meldte at brannen var slukket kl. 6.12. De meldte samtidig at samtlige ender var reddet ut.

– Veggene er intakt, men gulvet og veggen inn til fyrhuset har ulmet. Fjøset er ikke brukbart, fordi det ikke lenger er mulig å varme det opp, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB.

