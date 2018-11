Bakke-Jensen vil ta opp fregatt-feilen med det spanske verftet

NTB Innenriks

Forsvarsministeren opplyste torsdag at han ser svært alvorlig på Havarikommisjonens funn knyttet til de norske fregattenes vanntette inndeling. Han avventer Forsvarets forslag for å løse feilen og varsler at han vil orientere Stortinget så fort mulige tiltak og eventuelt ekstra kostnader foreligger.

Han varsler videre at Forsvarsdepartementet umiddelbart vil ta saken opp med det spanske verftet som har levert fregattene.

– Departementet vil i tråd med Havarikommisjonens tilrådninger, umiddelbart initiere en dialog med Navantia for å få klarhet i disse forholdene, sier Bakke-Jensen i en pressemelding torsdag.

Han presiserer at rapporten som ble lagt fram torsdag, bare gir svar på de første spørsmålene.

– Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Statens havarikommisjon må få fortsette sitt arbeid, slik at vi får alle detaljene på plass, sier forsvarsministeren i uttalelsen.

