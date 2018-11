Mann dømt for å ha kjørt ned ekssamboer i Oslo

NTB Innenriks

Mannen nektet straffskyld for de alvorligste punktene i tiltalen i rettssaken i Oslo tingrett, men er nå dømt til seks års fengsel for drapsforsøk.

Ifølge tiltalen kjørte han på formiddagen lørdag 7. oktober 2017 bilen sin opp på fortauet og ut i veibanen i Torshovgata, etter sin tidligere samboer som løp for å unnslippe. Da hun falt, kjørte han over henne med bilen. Samboeren overlevde påkjørselen, men ble påført bruddskader og skrubbsår.

Mannen forklarte i retten at han var stresset, og at han fordi han skulle gjøre mange ting på en gang tok feil av gass- og bremsepedal. Retten ser imidlertid helt bort fra tiltaltes forklaring og viser til at han etter at han hadde kjørt inn i en vegg, rygget ut igjen og deretter kjørte etter ekssamboeren på fortauet.

– Det er kun tilfeldigheter som gjorde at fornærmede ikke ble drept, og det er ikke tvil om at tiltalte var fullt klar over skaderisikoen ved å kjøre over henne, først med forhjulet og så en gang til med enten forhjul eller bakhjul, skriver retten om begrunnelsen for å dømme mannen for drapsforsøk.

34-åringen ble også dømt for en rekke tilfeller av fysisk og psykisk vold og krenkelser over en treårsperiode fra oktober 2014 til oktober 2017. Volden omfatter blant annet slag og lugging, og han framsatte krenkelser mens samboerens barn hørte på. Han ble også dømt for flere brudd på veitrafikkloven, blant annet for å ha kjørt i beruset tilstand. Han hadde en promille på 0,39 rundt to timer etter påkjørselen.

Ifølge NRK brøt mannen seg ut av varetekt og rømte landet i januar i år. Han ble imidlertid pågrepet i Sverige etter kun to timer på rømmen.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale ekssamboeren 60.000 kroner i oppreisning.

