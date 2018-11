Ingen pågrepet etter voldsepisode i Trondheim

NTB Innenriks

Like før klokken 22 tirsdag kveld fikk politiet melding om hendelsen fra de fornærmede i saken. Politiet satte i gang et intensivt søkt etter to mørkkledde menn trolig i starten av 20-årene. De skal ha løpt fra området Saupstadringen i Trondheim.

Tidlig onsdag morgen har politiet foreløpig ikke gjort noen pågripelser i saken.

– Søket etter mennene ble etter hvert trappet ned. Patruljene som er ute er obs på beskrivelsene på mennene. Etterforskningen vil fortsette utover dagen, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt til NTB i 5-tiden onsdag morgen.

Lettere skadd

En mann og en kvinne, som har en familiær relasjon til hverandre, fikk lettere skader i hendelsen. De ble tirsdag kveld tilsett av helsepersonell. Politiet ønsker ikke å oppgi alder på de fornærmede.

– Hendelsen skjedde i en leilighet i ei blokk. Det er ingenting som tyder på at de har brutt seg inn. Mennene har trolig blitt sluppet inn i blokka, sa operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt til NTB rundt klokken 23.30 tirsdag kveld.

Så langt er det uklart for politiet hva slags relasjon de fornærmede har med de to mennene politiet søkte etter. Detaljene i hendelsesforløpet og foranledningen er også uklart.

Ikke oversikt

– Foreløpig vet vi ikke hvem de to gjerningspersonene er. Vi avhører de fornærmede på stedet for å finne årsak og sammenheng. Vi har så langt ikke fullstendig oversikt, sa Lægdheim.

Politiet hadde flere patruljer på stedet tirsdag kveld. I tillegg til søk etter gjerningsmenn og avhør av de fornærmede, utførte politiet tekniske undersøkelser.

Politiet ønsker tips dersom noen har sett noe.

(©NTB)