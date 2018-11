Fiskebåt brant ved Røvær i Rogaland– mannskapet på seks reddet

NTB Innenriks

– Alle seks kom seg om bord i redningsflåten og ble etterhvert reddet om bord i to andre fartøy, tre i hver båt, sier vakthavende redningsleder Erik Willassen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Fartøyet heter Astrid Sofie og eies av BK Fisk i Lindesnes. Den 32 meter lange båten er nesten ny, den ble bygget i 2016, ifølge Fiskeriportalen.

HRS fikk melding om brannen klokken 16.56.

– Vi har ikke fått melding om alvorlige skader på noen av mannskapet, sier Willassen.

De seks om bord hadde problemer med å få ut sin egen redningsflåte. Løsningen ble at en av båtene som kom til, låret ut sin redningsflåte, slik at de seks fra havaristen kunne gå om bord i den, skriver Stavanger Aftenblad.

Like etter klokken 19 opplyste Sørvest politidistrikt at alle seks var brakt i land av båtene de ble reddet opp i og at de fikk legetilsyn allerede på kaia. Tre av dem hadde pustet inn røyk, men det var ikke nødvendig med ytterligere helsehjelp.

Fiskefartøyet sto i full fyr da mannskapet valgte å gi opp båten. Et helikopter var fremme ved havaristen like etter klokken 17.30, men det snudde da det ikke var behov for det. Flere andre fartøy i området bisto også i redningsarbeidet.

Klokken 19.40 oppplyste Åsmund Berg Nilsen i Kystverkets beredskapsavdeling til NRK at båten fortsatt sto i brann.

– Den brenner fortsatt og flyter vekk fra land. Kystvakten er på vei, og fartøy i nærheten er varslet.