Sprengningsuhell i Bodø – 20 kilos stein suste inn på barnerom

NTB Innenriks

– Det har vært et sprengningsuhell her i Bodø by. Det ble meldt inn til oss rundt klokka 13. Det har gått en del steiner inn i både vegg og vinduer på et hus i Lauvåsveien, sier operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland politidistrikt til NTB.

Blant annet suste en stein på 20 kilo gjennom et vindu og landet i en seng på et barnerom.

– Sengen var heldigvis tom, slår Eriksen fast.

Han forteller om et postkasseskur på eiendommen som er «passelig ramponert» og en lysmast som er revet ut av posisjon. Avisene Bodø Nu og Avisa Nordland har publisert bilder fra åstedet, som viser en diger steinhaug utenfor huset.

– Vi er på stedet og etterforsker. Så langt vet vi ikke hvordan det kan ha skjedd, men vi har opprettet undersøkelsessak og ser på hvordan dette er gjennomført og om sikringen og risikovurderingen har vært god nok, sier operasjonslederen.

– Vi er glad for at det gikk bra, og at det ikke var noen i huset. Dette skal jo ikke skje, så vi sjekker om rutinene er fulgt, sier Eriksen.

(©NTB)