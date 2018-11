Klart rødgrønt flertall – beste måling for Ap siden juni 2017

NTB Innenriks

Ap går fram 2,5 prosentpoeng til 29,7 prosent på målingen Norstat har gjort for NRK. Resultatet er det beste for partiet på NRKs målinger siden juni 2017.

– Målingen er oppløftende for oss. Jeg tror den er resultatet av hardt arbeid. Vi får fram politikken vår, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en kommentar.

– Men valget er om knappe tre år. Det er et langsiktig løp, understreker Ap-lederen.

Under sperregrensen

Partibarometeret er NRKs første etter KrFs veivalg på landsmøtet 2. november, der et knapt flertall gikk inn for å starte prosessen med å gå inn i dagens regjering. KrF får en oppslutning på 3,2 prosent, mot 3,9 i forrige måling.

– Uansett utfall på landsmøtet, tror jeg vi ville sett en dupp i etterkant, fordi noen er skuffet, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Fire stortingspartier er under sperregrensen på målingen: Venstre, KrF, MDG og Rødt. I dag har KrF og Venstre åtte mandater hver på Stortinget. Dersom denne meningsmålingen var valgresultatet, ville de to mistet tolv av dem, seks hver. Til sammen får dagens regjeringspartier og KrF 76 mandater. Den samlede oppslutningen til de fire partiene på 43,8 prosent er den laveste siden april 2015.

Rødt får to mandater, ett mer enn i dag, mens MDG beholder sitt ene mandat.

Venstre tilbake

Venstre har en oppslutning på 2,8 prosent, som er en nedgang på 0,9 prosentpoeng mot forrige måling, og godt under sperregrensen på 4 prosent. Venstre er dermed jevnstore med MDG som også får 2,8 prosent. Dette er første gang Norstat har målt Venstre under 3 prosents oppslutning på målinger for NRK.

Frps oppslutning ligger på 13,1 prosent i målingen, en nedgang på 1 prosentpoeng sammenlignet med forrige måling.

Oppslutningen til partiene fordeler seg slik (endring fra oktobermålingen i parentes): SV 7 (+0,3), Ap 29,7 (+2,5), Sp 11,4 (-0,7), KrF 3,2 (-0,7), Venstre 2,8 (-0,9), Høyre 24,7 (+0,4), Frp 13,1 (-1), Rødt 3,3 (-0,2) og MDG 2,8 (-0,4).

Målingen er gjennomført av Norstat for NRK mellom 20. og 25. november og er basert på 933 intervjuer. Feilmarginen er mellom 1 og 3,4 prosentpoeng.

