Forsvarsministeren kritiserer mediedekningen av fregatt-havariet

NTB Innenriks

Bakke-Jensen sier til NRK at han mener mediedekningen av havariet «tilslører, farger, sminker og fordreier» saken, og at mediene heller burde avvente Havarikommisjonens rapport. Kommisjonen har selv varslet at prosessen vil ta lang tid og at rapporten kanskje ikke vil være klar før om ett år.

– Pressen bør vente på kommisjonsrapporten. Det er klart at pressen skal være nysgjerrige og etterprøve makta, men det er urimelig å påstå at vi driver med hemmelighold når vi ikke går ut med informasjon som vi rett og slett ikke har, sier forsvarsministeren under Debatten på NRK.

I etterkant av et tidligere intervju med en NRK-journalist havnet forsvarsministeren i en het diskusjon om medienes dekning av den havarerte fregatten Helge Ingstad. Journalisten forsvarte medienes belysning av saken, mens Bakke-Jensen på sin side mente at mediene heller burde være tålmodige, og vente på rapporten.

– Det vitner om at vi har en forsvarsminister som åpenbart ikke forstår pressens rolle i samfunnet vårt. Han forstår ikke at det er en forutsetning for vårt liberale demokrati at vi har en presse med kompetanse og kapasitet til å gå bak og titte maktpersoner i kortene, sier tidligere flaggkommandør Jacob Børresen i Sjøforsvaret til NRK.

(©NTB)