Resultatløs leting etter savnet 18-åring i Trondheim

NTB Innenriks

18-åringen ble sist sett i Trondheim natt til søndag 18. november etter en bytur på lørdagskvelden.

Han er til vanlig elev ved Orkdal videregående skole og ble meldt savnet av foreldrene som han bor sammen med i Eggkleiva i Skaun kommune allerede søndag.

Overvåkingsbilder

– Vi jobber fortsatt med å kartlegge Odins bevegelser ut fra informasjon fanget opp av overvåkingskameraer i Trondheim og tips fra vitner. Vi forsøker også og skaffe til veie flere overvåkingsbilder. Den siste observasjonen vi har nå er fra et kamera i Fjordgata som fanget opp den savnede ved Fjordgata 46, klokken 5.39 på morgenen søndag 18. november, sier etterforskningsleder Per Christian Stokke i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding mandag.

Letemannskaper har søkt i Nidelva og Kanalen i Trondheim, men det søket er nå avsluttet.

– Vi ber fortsatt om tips dersom noen har sett Odin eller har informasjon som kan belyse saken. Vi har fått en del henvendelser, men vi har fortsatt ikke noen konkret informasjon som kan hjelpe oss å finne ut hva som har skjedd, sier Stokke.

Den savnede 18-åringen er 188 centimeter høy, med normal, slank kroppsbygning og halvlangt blondt hår. Da han sist ble sett, hadde han på seg en sennepsgul dunjakke med burgunder hettejakke under, mørk bukse og skatesko.

Politiet har tidligere opplyst at den savnede skal ha vært på en fest sammen med noen andre ungdommer denne kvelden. De har forklart at de skilte lag for å gå hjem. Jacobsen og kameratene skal ha vært på et hotellrom og drukket øl, har vennene sagt i politiavhør.

Mobilen tom for strøm

Da gjengen skilte lag om morgenen, skal Jacobsen ha sagt at han skulle finne en buss for å komme seg hjem til Skaun, men den gikk først på formiddagen.

Den savnedes telefon gikk tom for strøm klokken 23.30 lørdag kveld, og politiet er derfor avhengig av bilder fra overvåkingskameraer for å kartlegge bevegelsene hans,

Formelt ble Odin meldt savnet mandag, skrev Adresseavisen i forrige uke.

– Det er så langt ikke grunnlag for å anta at han har vært utsatt for noe kriminelt, men vi holder alle muligheter åpne, skrev politiet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

I helgen har over 70 personer deltatt i en privat leteaksjon etter 18-åringen.

